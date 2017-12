O PERIGO DAS PIPAS COM CEROL

Segundo o comandante da Guarda Municipal, Cel. Ubiranildo Macedo, este ano já aumento a brincadeira com uso do cerol na linha das pipas. “Em alguns pontos especiais da cidade, como as praças e ao redor do Parque de Forte tem reunidos muitas pessoas para praticarem a empinação de papagaios ou pipas e passamos então a intensificar o policiamento ostensivo, com a missão de combater o uso do cerol nas linhas utilizadas para o divertimento. “Vamos combater o uso, pois ele é perigoso, e, de acordo com base nos dados dos anos anteriores estamos vendo a necessidade da retenção desse material para que não tenhamos problemas com lesões e até óbito causados por esse material e as principais vítimas são os motociclistas em geral”.