FIQUE INFORMADO

Turismólogo: é o profissional que observa, estuda e analisa os fenômenos turísticos em sua totalidade. O turismo é um fenômeno socioeconômico, cultural e político que promove o deslocamento de pessoas, por motivos variados. O termo Turismólogo surgiu no início dos anos 70, com o intuito de normatizar uma categoria de profissionais da área de turismo que não possuem reconhecimento pelo mercado. Passou a ser reconhecida por lei em 18 de janeiro de 2012. Consideram-se atividades do Turismólogo, planejar, organizar, dirigir, controlar, gerir e operacionalizar instituições e estabelecimentos ligados ao turismo; entre outros da Lei 12591/12 | Lei nº 12.591. Esse profissional também pode atuar no setor público, em Secretarias de Turismo, divulgando patrimônios históricos ou cuidando do calendário de eventos de uma cidade a fim de atrair novos investimentos para o setor. Focado na percepção do panorama atual em que o destino se encontra nos possíveis panoramas futuros. Construindo metodologicamente um trâmite que possibilite guiar o destino do panorama atual para o futuro desejado utilizando de forma eficiente os recursos disponíveis para este fim.