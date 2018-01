Em sua primeira edição o encontro de escritores com alunos de escolas amapaenses foi realizado no final da tarde na Biblioteca Elcy Lacerda, com escritor, compositor e artista plástico Manoel Bispo, de 72 anos, autor de obras como “Canto dos meus Cantares” (1990) e “Palavras de Festim” (2007). O bispo também tem textos em livros como “Coletânea Amapaense” (1988), “Coletânea de Poesias no Meio do Mundo” (2009) e “Coletânea de Contos – Contistas do Meio do Mundo” (2010).