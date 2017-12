O sistema de gestão democrática permite a participação direta da comunidade escolar na escolha do grupo gestor. A gestão democrática propõe a criação do Conselho Escolar, do Conselho de Professores, do grêmio estudantil, da assembleia geral e da eleição do diretor. O projeto estabelece que estudantes, professores, funcionários e comunidade têm direito de participar da administração pedagógica e financeira da escola.