Transparência: como dialogar com o servidor, em plena crise?

Com a crise instalada em 2015, o Governo do Amapá não tardou para sentir seus efeitos. Em março de 2016, precisou anunciar o escalonamento da folha de pagamento do funcionalismo público estadual. Foi a partir daí que servidores efetivos, comissionados e federais passaram a receber em duas datas, sendo 60% pago no último dia do mês, e o restante no dia 10 do mês subsequente. Apesar das críticas que gritavam “não ao parcelamento”, a medida passou longe de ser o que a oposição bradava. O Governo do Amapá tem até o quinto dia útil do mês para pagar o salário dos servidores, porém, sempre antecipou esse pagamento para o último dia do mês. “”, explicou o secretário de Estado do Planejamento, Antônio Teles Júnior.