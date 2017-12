MEUS DIREITOS

Diante do exposto, caso o empregador não cumpra com as obrigações do contrato de trabalho e profira ordens obrigatórias para que o empregado cumpra funções diversas de forma concomitante, a este último serão devidas as diferenças salariais, além do direito de postular em juízo a rescisão indireta e pagamento de verbas rescisórias.