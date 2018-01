Pioneirismo

O eterno sorriso espelhava seu amor pelas crianças que ali estudavam e a todos acolhiam com um abraço de boas-vindas diárias. Tive a honra de conhecer seus rebentos e mais próximo fiquei do Camilo Cavalcante o craque das Ciências Exatas do CA e da Sueli Cavalcante das rodadas esportivas da IETA.