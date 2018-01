SAÚDE EM FOCO

A técnica exagerada concorre para o afastamento do médico de uma aproximação maior com o paciente. Os últimos avanços nas técnicas diagnósticas levaram a relação médico-paciente a um alto grau de deterioração, culminando com certa falta de sintonia entre “a alta tecnologia e o método clínico”. Esse é um assunto que abordei em crônicas e poesia, como a de minha autoria:de muitos anos atrás.