BRUNO BELÉM

São falhos quando premiam os pais que, geralmente, tiveram filhos não planejados, e ao final do ciclo, quando a criança atinge a idade para exclusão do programa, a criança, agora adolescente, está sem qualificação e os seus pais também. Seria interessante cobrar bem mais que uma criança na escola, os pais também deveriam voltar pra sala de aula, a fim de se qualificar e futuramente parar de depender do benefício. Além de que o governo deveria buscar parcerias para empregar os beneficiários do programa ou incentivar, por meio do SEBRAE, o empreendedorismo a essas pessoas. Me chamem do que quiser, mas sou fiel defensor do controle de natalidade no Brasil., para que evite este e outros casos. Em outra oportunidade eu defendo.