Skate Olímpico

O skate está ainda nos primeiros passos pelos municípios de laranjal do Jari e Oiapoque, mas tem alguns skatistas que vieram de lá, e fizeram seu nome no Brasil. “Temos a pista do Jari, em que foi realizado apenas 1 evento, mas já está previsto algo para o segundo semestre do ano, é uma pista boa para a prática do esporte, e com certeza vai ser de suma importância para a prático skate no sul do Estado. Temos uma pista prevista par o município do Amapá, mas não temos contatos para saber o andar da carruagem”.