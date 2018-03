SOCIAL 559

Família ‘Peixinho Voador’ revela Dominick para a natação amapaense



“O esporte é tudo em nossa vida”, Dominick Tavares Santos.

Reinaldo Coelho

Há 14 anos a Escolinha de Natação ‘Peixinhos Voadores’, do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Amapá, alimenta e concretiza o sonho de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. O projeto foi criado com a intenção de atender os moradores de comunidades carentes de seus polos e com isso contribuir no processo de formação da cidadania aliada à atividade esportiva. Ao longo dos mais de 14 anos de existência muitos alunos foram revelados pelo projeto e conquistaram resultados em competições fora do Estado.

Entre essas estrelas, reveladas no projeto social de natação, está Dominick Tavares Santos, 16 anos, nascido em 14/03/2002, que passou a frequentar a família peixinho voador em 2015, pela iniciativa de sua mãe a Agente de Viagem Mayla Tavares Santos. “Sou filho único e fui criado apenas pela minha mãe, minha grande incentivadora”.

O jovem D…