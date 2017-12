A Etapa 5 do Circuito Villa Nova Shopping de Xadrez Clássico 2017, troféu Leônidas Platon começou na sexta-feira (23) e tem continuidade neste sábado e domingo, 24 e 25 de junho. O circuito tem como objetivos dar continuidade à 1° Fase do Campeonato Amapaense de Xadrez Absoluto (CAXA) 2017, distribuir pontos entre os participantes que contarão na disputa por uma das cinco vagas na segunda fase do CAXA 2017, objetivando ainda promover a interação entre os enxadristas amapaenses e de outros estados e movimentar os RATING CBX e FIDE dos mesmos.