Um dos amapaenses que tem representado o Amapá com sucesso nos octógonos mundiais é Tiago "Trator" dos Santos e Silva, que estreou no UFC em 2014, em San Jose (EUA), carregando as esperanças de um Estado inteiro nas costas. O lutador tinha na época 27 anos é era o segundo representante do Amapá a lutar pela organização – o primeiro foi John "Macapá" Teixeira, em 2012, após participação no TUF Brasil.