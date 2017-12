VIII edição do Encontro Brasileiro dos Advogados Criminalistas (EBAC)

Em suas narrativas, as mulheres demonstram a importância que têm as políticas de educação e trabalho em suas vidas. Por outro lado, percebe-se a ineficácia do Estado em cumprir com seu papel reabilitador através de políticas públicas eficazes, ainda que tenhamos uma das mais completas leis de execução penal no Brasil, a LEP (Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984), que quase às vésperas de completar 33 (trinta e três anos), infelizmente não está sendo colocada em prática em sua totalidade, mesmo considerando a meta punitiva. Isso demonstra que o sistema prisional brasileiro, apresenta uma série de problemas que demandam solução, entre as quais, as necessidades jurídicas, assistenciais e materiais.