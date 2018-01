ARTIGO DO GATO

A Rádio Difusora de Macapá, uma emissora AM – Amplitude Modulada, com prefixo 630 AM completa em setembro, no dia 11 para ser preciso 71 anos. Muita gente taxou a emissora como ultrapassada. Criaram um slogan para Difusora que reforça esse conceito. “A Velha Boa”. Assumi a emissora sobre a pecha de que seus transmissores deveriam ser desligados e o governo estadual então fechasse a porta da RDM. No entendimento dos críticos era um custo que não dava retorno. Ou seja, O Estado gasta e a emissora estatal não tem audiência. Em pouco mais de 5 meses provamos o contrário. Mudamos o slogan para a “Rádio do Povo”. Criamos o aplicativo da rádio na internet e fomos para as ruas dizer que estávamos mais vivos do que nunca e fazendo uma comunicação dinâmica e moderna. Criamos as Blitz da emissora. Uma transmissão mensal junto à comunidade. Um dia inteiro de interação. Fizemos dois aniversários da cidade de Macapá. Com festa, shows e bolo. Isso com a comunidade. Em 2017 criamos além das Blitz o Show dos Bairros e implantamos a LIVE da emissora. Nossa programação agora passa ao vivo no Facebook. Em um mês alcançamos 400 mil pessoas. Somos líder em audiência. E agora? Como entrego isso. O trabalho foi feito. Precisamos estabelecer rapidamente um planejamento, uma estratégia para que a RDM 630 AM fique no seu coração. O desafio está lançado.