Ação Saúde na Escola atende alunos no município de Santana

A criançada da Escola Estadual Ana Dias da Costa, no município de Santana, estava animada para a chegada da Ação Saúde na Escola, uma iniciativa do Governo do Estado, por meio do Núcleo de Atendimento à Saúde do Educando da Secretária de Estado da Educação (Nase/Seed). A ação aconteceu nesta sexta-feira, 25, e atendeu 228 crianças, nos turnos da manhã e tarde.

Está é a sétima escola estadual a receber o projeto, que leva um trabalho de conscientização e prevenção da saúde para as unidades escolares. Até o momento, cerca de 2.100 alunos já foram atendidos. O projeto é voltado para escolas de áreas de vulnerabilidade social.

De acordo com a gerente no Nase, Cleide Dias, este trabalho é de fundamental importância para estes alunos, que estão em locais onde nem sempre têm um acesso fácil a um odontólogo ou oftalmologista. “Há anos a educação também vem fazendo a sua parte com a promoção da saúde, conscientizando e fortalecendo os cuidados que estes alunos precisam ter”, destaca Cleide.

Durante o dia a equipe palestrou para os alunos falando dos cuidados que devem ter com os dentes e com a visão. Foram distribuídas escovas de dente para os alunos, e ensinado como fazer uma escovação correta, no final todos receberam aplicação de flúor. Também foi feita uma triagem dos alunos que precisam de um atendimento mais especifico, para serem direcionados para tratamento no consultório odontológico que fica na Seed, em Macapá.

Quanto aos serviços oftalmológicos, é feito o pedido da escola para a Secretária de Educação, onde o Nase realiza o agendamento para o atendimento durante a semana no Centro Frei Daniel Samarate Capuchinhos. São nove vagas por semana para os estudantes da rede estadual de 6 a 17 anos.

O pequeno Weslei Silva, de 8 anos, que é aluno do segundo ano do ensino fundamental I, achou muito interessante tudo o que foi aprendido e já tirou sua lição. “A gente tem que escovar os dentes todo dia, e não comer muito doce para não ficar com dor de dente”, relatou.

Para a coordenadora pedagógica Elane Padilha, o trabalho é de uma importância sem igual, tanto para os alunos como para a comunidade. “90% dos nossos alunos são de áreas carentes, e esse cuidado que é aprendido aqui é replicado em casa, para seus pais e outros irmãos, porque a criança leva isso par ao seu dia a dia”, destacou Elane.