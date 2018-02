Artigo do Gato

Para Aristóteles a ética é uma reflexão sobre o conjunto da vida, pois sua filosofia tinha como objetivo o bem comum e para alcançar esse objetivo era necessário que as pessoas desenvolvessem seus talentos pré-determinados pela natureza, ou seja, para ele todos já possuíam uma função traçada pelo cosmos, o guerreiro nasceu para batalhar, o professor para ensinar, a árvore pra dar frutos e etc. Pois no pensamento aristotélico o universo é finito e organizado, portanto para que tudo aconteça de forma correta era necessário seguir o curso natural da vida. Kant tem um conceito de moral totalmente contrário ao de Aristóteles, devido o lapso temporal entre eles naturalmente Kant sabia de coisas que Aristóteles não podia saber como as teorias de Galileu, Newton e Copérnico, assim ele sabia que o universo não era finito nem organizado, mas sim infinito e caótico. Portanto para ele nada tinha função predeterminada e ninguém possuía um destino linear, tudo acontece de maneira adversa e para que a moral se aplique em um universo totalmente desordenado é necessário usar aquilo que dentre todos os seres vivos só o homem possui, a razão. Kant afirma que uma conduta moral é aquela onde há o triunfo da razão sobre os instintos, onde o homem conseguiria agir contra todas as suas inclinações e desejos em favor da moral, propondo então que a ética para o pensamento moderno seria o controle da natureza instintiva com a razão definindo a vida independentemente do que o corpo deseja. A partir daí surge a diferença conceitual entre desejo e vontade. O desejo é tudo aquilo que surge a partir do instinto, do anseio, do tesão. Já a vontade é a liberdade que só o homem tem de escolher a razão e viver independentemente dos desejos, é o poder de fazer escolhas, é a capacidade de controlar o libido. Isso nos faz únicos, pois todos os outros seres não tem essa capacidade, o instinto define a vida dos animais, por exemplo: para um leão a vida boa se resume em comer, dormir e reproduzir, pois ele não tem a capacidade de saber nada além disso. Já para nós isso não basta, o homem tem a necessidade do conhecimento, da busca pela evolução, de ir além, de conhecer o desconhecido e de construir coisas únicas. Isso é a vontade que só o ser humano possui e assim desenvolvemos uma conduta moral no conceito de Kant.