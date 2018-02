Artigo do Velleda Coluna CISMANDO

Já há algum tempo tenho me preocupado com as políticas que tem sido adotadas neste nosso amado país. Chego a me questionar se não estão querendo nos aprisionar, da mesma forma que se capturam porcos selvagens, encontrando um lugar adequado na floresta e colocando algum milho no chão. Os porcos vêm todo dia comer o milho de graça e, quando se acostumam a vir todos os dias, coloca-se uma cerca. Mas só de um lado do lugar onde eles se acostumaram a vir. Quando eles se acostumam com aquela parte da cerca, eles voltam para comer o milho e você coloca o outro lado da cerca. E assim sucessivamente até colocar os quatro lados da cerca em volta deles, com uma porta no último lado. Os porcos, que já se acostumaram ao milho fácil e às cercas, continuam a vir. Então fecha-se a porteira e captura-se o grupo todo. E assim, em um segundo apenas, os porcos perdem sua liberdade. Eles ficam correndo e dando voltas dentro das cercas, mas logo voltam a comer o milho fácil e gratuito. Ficam tão acostumados a ele que esquecem como caçar na floresta por si próprios. E por isso, aceitam a servidão.