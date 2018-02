POLITICA LOCAL

Os recursos são do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), que liberou R$ 44.784.000,00 para Governo do Amapá. O recurso já está em conta do Estado para execução. Desse total, R$ 33 milhões serão destinados à construção de uma penitenciária que abrirá 960 novas vagas para o regime fechado no sistema penitenciário do Amapá. Técnicos da Sejusp e do Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Amapá (Imap) estão empenhados em destravar questões burocráticas de um terreno localizado no quilômetro 17 da BR-156, que foi escolhido inicialmente para abrigar a nova penitenciária.