BRUNO BELÉM

Nobilíssimos, não há no mundo uma nação que tenha se desenvolvido sem que houvesse fortes investimentos na educação. O Poder executivo brasileiro ainda reluta em investir nessa área, talvez, o medo dos senhores e senhoras parlamentares, deva ser o amplo senso crítico que a educação traz por meio do conhecimento, o que formaria cidadãos mais politizados e menos vulneráveis as travessuras políticas.



Ações como essa colocam o Brasil no primeiro lugar de uma pesquisa realizada pela OECD (Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico). Os dados apontam que 12,5% dos professores entrevistados disseram ser vítimas de agressão física ou de intimidação por parte dos alunos pelo menos uma vez por semana. Esse número coloca o Brasil no topo da lista de 34 países pesquisados. Por outro lado, Correia do Sul e Malásia, possuem índice zero.



Podemos observar que o espaço dedicado ao repasse de conhecimento, ambiente de convivência primário e que deveria ser campo de bons modos, têm se tornado um campo de batalhas: é o famoso bullying, brigas descontroladas entre alunos, em alguns casos facções, tráfico de drogas, pichações, e agora, agressão física aos mestres.



Ficam as dúvidas: Como esses alunos, em sua maioria menores, deverão ser punidos? Qual punição adequada para quem comete esse tipo de ação?



A mais nobre das profissões é o professor, profissional que se dedica a não só transmitir conhecimentos, mas nos dias atuais, tem coberto as ausências de muitos pais. O mínimo que esse profissional merece é respeito, sem eles o mundo não prospera.



O meu respeito e solidariedade a todos os professores.





_____________