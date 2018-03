CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO

Prefeitura de Pedra Branca recebe recursos do GEA para projeto de limpeza





O convênio assinado pelo governador Waldez Góes no valor de mais de R$ 200 mil visa melhorar a vida dos moradores do município.





Nesta sexta-feira, 25, a população dos municípios de Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari foi beneficiada com auxílios financeiros concedidos pelo Governo do Amapá, por meio de convênios firmados através da Secretaria de Cidades, destinados a serviços de limpeza urbana. Na ocasião, ainda aconteceu à entrega de equipamentos para o desenvolvimento da produção agrícola em ambos os municípios.





Os serviços serão realizados pelas prefeituras, que terão o prazo de 120 dias, a partir da assinatura do convênio para executá-los. Ao todo o Estado está investindo mais de R$ 2,7 milhões para a limpeza urbana de 14 municípios.





A Câmara de Vereadores foi o palco da solenidade de entrega de equipamentos e assinatura do convênio no município de Pedra Branca do Amapari. A prefeita Beth Pelaes e o governador Waldez Góes assinaram o convênio no valor de R$ 231.901,00. Na ocasião, foram entregues equipamentos e uma moto para o escritório do Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap).





A prefeita Beth Pelaes falou do fortalecimento da relação dos municípios com o poder público estadual. Na ocasião, ela lembrou que Pedra Branca estava inadimplente, e que o processo para organização dos documentos para a efetivação do convênio contou com a intervenção e o apoio dos gestores estaduais. “Acompanhamos de perto este processo que agora culmina com a assinatura do convênio que vai nos proporcionar melhorar a vida das pessoas do nosso município. Pedra Branca do Amapari está em festa”, enfatizou.





A dona de casa Francisca Souza, moradora no município há mais de 10 anos, disse que a limpeza das praças e avenidas vai melhorar o aspecto da cidade. “Nossa cidade ficará mais bonita com a diminuição do mato e do lixo”, comentou.





O governador Waldez Góes enfatizou que foram meses de planejamento para a execução do convênio, legitimado através das normas administrativas e jurídicas. “Mesmo com as dificuldades estamos buscando caminhos para fazer o trabalho acontecer. Os mutirões de limpeza pública e os equipamentos do Rurap terão impacto dire to na melhoria da qualidade de vida da população de Pedra Branca”, afirmou Góes.









Convênio com Prefeitura beneficia população serrana













O governo do Estado investe R$ 120 mil para contratação de serviços de limpez a para Serra do Navio





O município de Serra do Navio também foi beneficiado com a assinatura de convênio com o governo do Estado. O evento aconteceu na Câmara de Vereadores do município. O governador do Waldez Góes assinou o documento juntamente com o prefeito Elson Belo, garantindo um repasse no valor de R$ 120 mil. O recurso poderá ser utilizado para serviços de limpeza urbana.

O governador Waldez Góes destacou que este é apenas o primeiro convênio e garantiu que outros recursos virão como contrapartidas de convênios federais para beneficiar a população.

Na área da educação, Góes garantiu que irá verificar junto a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf) as medidas necessárias para a retomada da construção da Escola Estadual Colônia de Água Branca, que irá atender os alunos do Ensino Fundamental e Médio do município.

Ele também anunciou que irá retornar ao município no mês de setembro para o lançamento do Programa Amapá Jovem, que disponibilizar um total de 210 vagas para jovens de 16 a 29 anos de Serra do Navio. “Nós reformulamos o projeto e divulgaremos os critérios e os benefícios do programa no mês que vem”, informou Góes.

Entrega de equipamentos

Para o setor agrícola, o Governo do Amapá também fez a entrega de aparelhos para equipar o escritório do Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap) do município serrano. Foram entregues um fogão, uma máquina fotográfica, e ainda uma moto que será utilizada para percorrer as localidades mais distantes do município.

Na terça-feira, às 15h, no Palácio do Setentrião o governador Waldez Góes confirmou que terá uma agenda continuada com o prefeito e os vereadores do Município de Serra do Navio, com o intuito de discutir e planejar o atendimento de outras demandas do município como segurança pública, saúde, asfalto e infraestrutura.

Investimentos

Desde o início deste ano o Governo do Estado vem fazendo investimentos nos dois municípios serranos. Em Serra do Navio já foram investidos R$ 2.130.520,16, para aquisição de equipamentos agrícolas como plantadeira, grade aradora, trator de esteira, pick-up, caminhão, e outros equipamentos para agricultura familiar.