Governo inicia pavimentação de novo trecho da Duca Serra na próxima semana









Trecho de aproximadamente 400 metros começou a ser preparado para receber asfalto.





O Governo do Estado pretende chegar ao fim deste ano com 80% das obras de duplicação da Duca Serra concluídos. Para isso, vem intensificando os serviços ao longo da rodovia. Nesta sexta-feira, 25, a Secretaria de Estado de Transportes (Setrap) começou os serviços de preparação do trecho de aproximadamente 400 metros, em frente ao Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), que irá receber a pavimentação.

Os trabalhos iniciam com a imprimação, um procedimento que antecede a capa asfáltica. De acordo com a Setrap, responsável pela execução da obra, a pavimentação deve começar no início da próxima semana.

O diretor de produção industrial da Secretaria, Benedito Junior, confirmou para este fim de semana, a chegada do primeiro carregamento de CAP, material betuminoso essencial para a produção da massa asfáltica. “Houve um atraso no início deste trabalho porque tivemos que realizar uma licitação para aquisição deste produto”, explicou.

Ele acrescentou que será necessário esperar pelo tempo de cura da imprimação, que leva em média entre 24 a 36 horas para poder iniciar a pavimentação.

Terraplanagem

As obras de alargamento da Duca Serra avançam em direção ao município de Santana. Há duas semanas, equipes de trabalho seguem com os serviços de terraplanagem nos dois lados da pista. As frentes se concentram num trecho de aproximadamente dois quilômetros entre os loteamentos Novo Mundo e Jardim América.

Alargamento

A rodovia Duca Serra, que liga Macapá ao município de Santana, tem 17 km de extensão que serão totalmente duplicados. A primeira etapa, com mais de 3 km, no trecho que inicia próximo à sede do 34° BIS até a entrada da ponte da Lagoa dos Índios, já foi finalizada.

No trecho que corta a Lagoa dos Índios, foram concluídos os serviços do rachão, camada de pedras que antecede o aterro para terraplanagem. O governo deve anunciar ainda neste semestre, a licitação para a construção da ponte de concreto com 50 metros de extensão no referido trecho.