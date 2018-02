Comunidade Lagoa dos Índios

A burocracia torna todas as decisões do poder executivo lenta e interminável, desde 2004 pelos menos 20 comunidades amapaenses de origem quilombola, das 33 certificadas pela Fundação Palmares, deram entrada no processo de regulamentação de suas terras no Instituto de Colonização e Reforma Agrária do Amapá (INCRA). Dessas, apenas quatro conseguiram finalizar o processo de “titularização”, que foram Curiaú, Conceição do Macacoari, Mel da Pedreira e São Raimundo do Pirativa. As demais estão há cerca de 13 anos aguardando o direito de serem reconhecidas como quilombos.