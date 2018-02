Além do Macapaba o governo estadual tem em parceria com o Governo federal mais dois conjuntos nos bairros Aturiá e Congós, onde estão paralisados e a equipe do atual governo estão tentando reverter a situação e terminar essas obras abandonadas pelo governo anterior. Seria no total, mais 909 novas unidades habitacionais, as quais deveriam abrigar mais de 3.800 pessoas que hoje vivem em áreas precárias, sem saneamento básico, casos dos moradores da orla do Aturiá que sofrem com a invasão das águas do Rio Amazonas.