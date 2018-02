ESPECIAL 568

De acordo com o projeto, a Adálvaro Cavalcante terá calçada no centro e, nas laterais da mesma serão implantadas ciclovias de 1,5 metro delimitadas por tachões luminosos, separando-as das pistas de rolamento e pintadas de vermelho. O projeto prevê, ainda, a delimitação de espaço para estacionamento nas laterais da artéria, além do calçamento e drenagem. No total, são 23 km de obras, em que o Governo do Estado está investindo R$ 38 milhões de reais em serviços quem incluem drenagem, terraplanagem, pavimentação, meio-fio e sinalizações. A previsão do Governo do Estado é concluir os serviços no primeiro semestre de 2018.