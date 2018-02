O Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realiza no período de 7 a 18 de agosto as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). O Governo do Amapá, através da Secretaria de Estado da Educação (Seed), assinou um termo de adesão com o Inep para receber o Exame que deve ocorrer no dia 8 de outubro em todas as unidades da Federação. O exame volta a certificar o Ensino Médio, função que foi do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2009 a 2016.