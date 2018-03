Nas garras do felino

RENCA

A reca toda da “esquerda caviar” já gritou: somos contra o Decreto do Temer que extingue a Reserva Nacional do Cobre e Associados. Eu também, desde que exista alternativas de geração de emprego e renda sem que os recursos naturais da Amazônia sejam utilizados. De forma sustentável, fique claro.

Apenas

Os amazônidas parecem que têm um direito consagrado na Constituição e no arcabouço jurídico ambiental do País. Morrer de fome. E o resto? Nós somos o resto.

Republicano?

O presidente do BNDES Paulo Rabello de Castro em entrevista a Globo News afirmou que o Banco é sim uma instituição republicana. Capta dinheiro no mercado a 15% de juro e empresta aos amigos do PT e do PMDB a menos de 5%. Republicano uma porra. Só se a república do nobre presidente são os açougueiros Joesley e Wesley Batista e o Marcelo Odebrecht.

“Tumutumaque” (Revisão não corrija)

O ator de qualidade duvidosa Vitor Fasano soltou vídeo na rede social criticando a decisão do presidente Temmer por extinguir a Reserva Nacional do Cobre. Soltou um “Tumutumaque”. Vitor desce daí, o Parque está praticamente fora da Reserva, falas o que não sabes, fazendo jogo dessa esquerda caviar. E a Fafá, faz coro pra esse discurso de merda.

Elegante

Da Justa foi elegante a desbancar e desqualificar o discurso do Senador Randolfe Rodrigues com relação à RENCA. “Faltou ao Senador tempo para se apropriar das informações sobre a Reserva” Trocando em miúdos. Feijão disse que Randolfe viu a banda tocar, mas não sabe onde.

A mercê

A população ribeirinha da região do Marajó está à mercê dos “ratos d’água”. Esses meliantes têm agido nas ilhas de nenhuma admoestação. Roubam, batem e por vezes matam. Socorro Pará, seus filhos estão sem proteção.

Garantista

Dr. João Lages manteve Kaká e a mesa diretora no comando da ALEAP. Jaci Amanajás que reivindicava anulação da eleição não atentou para as prerrogativas constitucionais do réu. Garantidos no art. 5º, incisos LIV e LV. Aí, tem de esperar o pleno julgar o mérito. Até quem casa e separa é Kaká.

Inacabado

Só para lembrar. Prefeitura do REDE e DEM fazem uma gestão das obras inacabadas. O maior símbolo dessa malfada gestão é o Mercado Central. A obra já vai fazer dois janeiros. E olha; falta de dim dim não é. A emenda do Senador Randolfe já foi liberada.