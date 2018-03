POLITICA LOCAL

O governador que estava acompanhado pelo secretário do Governo do Estado do Amapá em Brasília, Wander Azevedo, conseguiram da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) a garantia de rápida tramitação do parecer que liberar a área para a construção do Hospital do Câncer de Barretos no Amapá. A garantia foi dada pelo secretário do Patrimônio da União, Sidrack de Oliveira Correia Neto. Com este parecer, o processo vai tramitar rapidamente pela Consultoria Jurídica da SPU.