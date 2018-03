ESPECIAL 571

Um dos polos de maior riqueza do subsolo amapaense as Zona Oeste e Sul do Amapá e o norte do Pará, cuja área engloba nove áreas protegidas: o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, as Florestas Estaduais do Pará e do Amapá, a Reserva Biológica de Maicuru, a Estação Ecológica do Jari, a Reserva Extrativista Rio Cajari, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru e as Terras Indígenas Waiãpi e Rio Paru d'Este.