Rodolfo Juarez

Com a incumbência de preparar o distrito para se transformar em mais um município do Amapá, sem deixar de considerar o que a população do local tinha como expectativa e pretendia com a emancipação que precisava ser construída, recebemos a incumbência do prefeito de Macapá, o engenheiro Murilo Pinheiro, e do governador do então Território Federal do Amapá, Annibal Barcellos.