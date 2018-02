SAÚDE EM FOCO

O LÚDICO COMO FONTE DE PRAZER E SAÚDE









Não é de agora que ouvimos a frase: lugar de criança é na escola e na brincadeira. Mas o que tem isso com nossa saúde? Vamos relacionar as atividades lúdicas e brincadeiras com saúde, violência e emoção. A relação dessas condicionantes com o desenvolvimento mental e cerebral é uma realidade.

Estudando 26 assassinos texanos, Stuart Brown, psiquiatra americano, descobriu que a maioria deles tinha dois pontos em comum: eram de famílias violentas e raramente (ou nunca) brincavam quando crianças. Durante 42 anos entrevistou 6 mil pessoas sobre a sua fase de infância. Brown chegou à seguinte conclusão: crianças precisam brincar.

O pesquisador citado, fundador do Instituto Nacional de Brincadeiras, na Califórnia, indica ter maneiras de trazer a prática lúdica para a vida cotidiana: “brincar com o corpo, com objetos e participar de atividades sociais”. Mas para despertar a mente precisa de motivação interior. Quando o próprio movimento ou atividade física não gera prazer ou emoção, feito apenas para queimar calorias, a pratica não pode ser considerada lúdica.

Marc Bekoff, da Universidade do Colorado-USA, mesmo depois de grande nunca é tarde para reservar um espaço na agenda para divertir-se”. Suas pesquisas “indicam que atividades lúdicas são importantes não só para o desenvolvimento cerebral e psíquico, mas também para a saúde mental e física dos adultos; reduz a vulnerabilidade aos efeitos do estresse e ao risco de adoecimento”. Segundo o biólogo evolucionista, da Universidade do Colorado-USA, mesmo depois de grande nunca é tarde para reservar um espaço na agenda para divertir-se”. Suas pesquisas “indicam que atividades lúdicas são importantes não só para o desenvolvimento cerebral e psíquico, mas também para a saúde mental e física dos adultos; reduz a vulnerabilidade aos efeitos do estresse e ao risco de adoecimento”.

A privação e falta das brincadeiras e bagunça das crianças, ou seja, de “atividades lúdicas desestruturadas (sem regras definidas) pode fazer com que crianças se transformem em adultos desajustados e infelizes. Brincadeiras “livres” servem para adaptação social, controle do estresse, construção de habilidades cognitivas e capacidades de solucionar problemas”.

Na tentativa de melhor preparo intelectual para enfrentar a globalização, a competição e as demandas do desenvolvimento, os pais estão sacrificando o tempo livre e as brincadeiras por atividades mais estruturadas. Excluem as “bagunças” e brincadeiras descontraídas, os pulos, as cambalhotas que estimulam a criatividade e dos jogos inventados que estimulam a cooperação. Isso prejudica o desenvolvimento social, emocional e cognitivo em algum grau.

Essa relação entre saúde e brincadeira surge com Stuart Brown, em 1961, mas começa a se transformar numa preocupação internacional, com “a finalidade de proteger, preservar e promover essa atividade, como um direito fundamental da criança”. Atividades estruturadas (natação, jogos diversos, como xadrez e futebol, saber usar instrumentos musicais) possuem regras e metas a serem atingidas e exigências impostas (sucesso e eficiência).

Anthony Pellegrini, da Universidade de Minnesota-USA. Certamente, os jogos com regras definidas, possuem suas vantagens de sociabilidade e coesão de grupo, organização e obediência. As brincadeiras livres não tem regras iniciais e permitem a mente buscar respostas criativas, estabelecendo conexões cerebrais prazerosas. São algumas conclusões do psicólogo educacional, da Universidade de Minnesota-USA.

Em brincadeiras livres e desestruturadas, “as crianças usam a imaginação e experimentam novas atividades e papeis, fazem tentativas, desafios novos, exercitam a flexibilidade e a capacidade de lidar com o não usual”. Diante disso, ao brincar, expressam decepções, angustias e medos, buscando inconscientemente formas de superação e controle da situação.

A criação de atividades lúdicas, inventadas, fantasiosas, brigas fictícias, em que os lutadores se batem por pura diversão, trocando periodicamente os papéis para que ninguém ganhe sempre, estimula a competição saudável e capacidade de suportar perdas.

JARBAS ATAÍDE, 07.08.2017. Quando brincamos encararmos a vida de forma mais descontraída e com menor ansiedade e riscos do cotidiano. Não é negar as dificuldades como uma euforia maníaca, mas conferir aos problemas sua real dimensão, sem deixar que tome conta de todos os âmbitos da vida, causando paralisia ou levando a decisões equivocadas.