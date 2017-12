O Museu Histórico Joaquim Caetano da Silva também recebe melhorias. A revitalização do prédio, localizado em Macapá, foi retomada nesta semana com recursos do GEA que somam mais de R$170 mil e incluirá melhorias no telhado, nos sistemas hidráulico e elétrico e na pintura da obra. “Estamos muito felizes com este avanço, valorizar os museus é uma forma de reconhecer nossa cultura e nossa história”, reforçou o secretário de Cultura, Dilson Borges. A previsão é que a revitalização seja concluída em novembro de 2017.