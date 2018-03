Artigo do Velleda

Queria ter falado com a população presente, como jornalista e maçom, dizer que vejo com bons olhos essa injeção de desenvolvimento que o atual governo estadual tem buscado através de suas ações administrativas e de interação com as comunidades. Ao governador Waldez Góes, que tem mostrado coerência, com sua determinação pela produção de alimentos, valorizando o homem do campo, as obras de infraestrutura e a atenção a saúde e a vigilância pública que tem dispensado, apesar da enorme crise por que passa o mundo.