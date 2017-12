Embora constitua apenas uma feliz referência literária para batizar uma operação policial, o uso do termo inventado por Dante mostra, mais uma vez, a atualidade e a profundidade de um maravilhoso poema que, mais do que simplesmente imaginar a fantástica viagem de um homem vivo pelo reino dos mortos, esmiúça exemplarmente a condição humana mediante a construção de personagens que, sendo almas do Inferno, do Purgatório ou do Paraíso, relembram ao protagonista, o “vivo” Dante, as suas misérias, as suas culpas ou até mesmo a grandeza de suas ações durante a breve estada no mundo terreno. Dificilmente se encontra na literatura universal um quadro tão completo e tão maravilhosamente terrível de tudo o que pode caracterizar um ser humano, das tentações e das misérias que continuamente nos afligem à grandeza e à coragem de quem soube usar corretamente o livre arbítrio para fazer a opção do bem e da justiça.