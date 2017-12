No último modulo do curso que fiz em agosto de 2017 na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, tirei fotos de alguns pôsteres de estudantes de Medicina falando dos resultados de pesquisas do efeito neuroprotetor e antioxidante dos. Lembrei-me do artigo”, publicado por mim no TA em 13.10.2015.