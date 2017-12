Poucos meses atrás um candidato com características desejáveis poderia ser o ex-procurador do Ministério Público Federal, Marcelo Miller. Isso mesmo, aquele procurador envolvido no caso JBS, agora investigado por obstrução às investigações e exploração de prestígio. Atuante até o início do ano no Ministério Público Federal de Brasília, o doutor provavelmente reunia boas credenciais para ser um bom candidato nas próximas eleições. Distante de ser um político profissional e sem um histórico de envolvimento em atitudes ilícitas, ele poderia ser considerado por muitos como uma pessoa acima de qualquer suspeita. Um bom salvador para a nossa pátria.