Descendente de uma familia legitimamente amapaense tanto que seus bisavós, residiam no antigo Largo São José, hoje Praça Barão do Rio Branco, sua família juntamente com outros negros, originalmente ocupavam a frente da cidade próximo ao trapiche municipal e ao estaleiro. Muitos viviam da pesca e do plantio da mandioca. E com a transformação do Amapá em Território Federal e a consequente instalação do primeiro governo, aconteceu a transferência dos negros para a parte norte da cidade não foi um fato enfrentado com passividade por eles.