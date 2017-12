Banda Católica lança videoclipe em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré no Amapá

Fruto de uma longa caminhada que já soma 17 anos, a Banda católica de axé “Raio de Luz” lança o seu primeiro videoclipe em homenagem a “Nossa Senhora de Nazaré” no Amapá, as vésperas de uma das maiores manifestações religiosas no norte do país, o “Círio de Nossa Senhora de Nazaré”. Fazendo menção a capital Macapaense o videoclipe foi gravado em monumentos históricos, como a fortaleza de São José, Marco Zero do Equador e Catedral de São José.

Além de divulgar o primeiro trabalho visual com uma super produção, a banda também lança uma regravação da música “Senhora da Berlinda” do Pe. Antônio Maria, uma nova roupagem em axé feita por Rogério Santos um dos maiores produtores no cenário musical, gravada no estúdio de Hian Moreira que já produziu grandes nomes da música Amapaense.





O videoclipe tem como objetivo demostrar que no Amapá também existem devotos daquela que é considerada a Rainha da Amazônia. “O clipe tem como proposta homenagear Nossa Senhora de Nazaré e demonstrar que aqui no Amapá os filhos de Maria também realizam uma bela festa para homenagear aquela que, pelo seu sim, trouxe ao mundo o Salvador” explica Josimo Tavares, vocalista da banda.

Raio de Luz





A Banda Raio de Luz surgiu nos anos 2000 e desde então tem dedicado sua caminhada dentro da igreja católica. Inicialmente a banda era chamada de J.C 2000 variando com músicas em diversos ritmos e hoje atua com um repertório voltado para o estilo do axé. Há 17 anos a banda vem arrastando multidões por onde passa, seja nos interiores do grande arquipélago do Marajó, seja na capital ou até mesmo fora do estado.

Atualmente a banda é composta por 16 integrantes, os músicos Josimo Tavares e Jessica Tolosa (vocal), Geisiane Nascimento e Silmara Martel (backing vocal), Felipe Guerreiro(bateria), Felipe Serra, André Luiz (guitarra), Jonas Flexa (baixo), Clayton Lobato (teclado), Silvinho Silva, Rodrigo Ruan e Josivam Silva (percussão) e Lono Freitas (backing vocal e violão) Gabriel Pantoja, Cristian Cauã (metal)e Barbara Cardoso (Produtora de Marketing).

Um dos maiores projetos já realizados pela banda é o “Trio Folia”, uma micareta cristã, que todo ano arrecada roupas e alimentos para instituições carentes como IJOMA, Casa da Hospitalidade e outros.





Serviço:

O Videoclipe da Banda Raio de Luz e todos os trabalhos produzidos, podem ser acompanhados através das plataformas digitais:

Facebook: Raio de Luz

Youtube: Raio de Luz

Twitter: @SouRaiodeLuz

Instagram: @bandaraiodeluz