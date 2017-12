Além da apresentação de projetos científicos, a Feira de Ciências e Engenharia do Amapá (Feceap), promovida pelo Governo do Amapá, também alimenta sonhos. A mostra busca estimular a criatividade dos jovens estudantes e o interesse pela iniciação científica no ambiente escolar. O evento acontece até a próxima sexta-feira, 22, no auditório do Sebrae Macapá, com exposições, palestras, planetário, entre outras atividades nas áreas de robótica, sustentabilidade e pesquisa.