Unificar os pensamentos e ações

, para que possibilitem como resultado uma atividade maior da Maçonaria dentro do atual contexto Social, Político e Cultural de nosso País. Não podemos fugir à responsabilidade de estarmos presentes e principalmente mais atuantes, diante da atual conjuntura de completa falência e descrédito das instituições. Identificar problemas regionalizados, sugerindo soluções e oferecendo alternativas que possibilitem a participação mais efetiva, de Maçons em Conselhos Estaduais e Municipais de Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Finanças, ajudando nas fiscalizações, planejamentos e aplicações dos recursos Públicos. Consolidar a ação social maçônica para que possibilite um resultado com maior alcance e com mais resultados, como compra de equipamentos para Hospital do Câncer, Construção de um Hotel de trânsito para doentes e acompanhantes em tratamento na capital, ou qualquer outra ação que possa de fato ser representativa e que contribua de maneira mais pontual com a população. E, ainda, servir a Nação saindo do ostracismo que tantos maçons mencionam, para as efetivas mudanças que nosso País tanto necessita, servindo como patriotas que somos, e deixando de viver da Maçonaria do Passado.