Nas garras do felino

Ministro Roberto Barroso afirmou que as pessoas honestas pagam suas contas com cheque, Cartão de Crédito ou transferência Bancária, Não é normal e tampouco comum pessoa andarem com mala de dinheiro por ai. No Brasil muita gente perdeu a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. E finalizou: o Brasil está doente.