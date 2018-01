As principais reivindicações voltadas à saúde pública são também as mais evidentes. Dentre elas estão a diminuição do tempo de espera dos usuários nas filas, a oferta de um atendimento mais humanizado, melhorias em relação à acessibilidade a medicamentos, avanços na relação entre médicos e cidadãos, prática de um serviço de melhor qualidade, entre outras diversas necessidades. Aliás, o que podemos observar hoje é que a percepção sobre as verdadeiras necessidades dos usuários do serviço tem mudado bastante ao longo do tempo.