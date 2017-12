Utilizando-se desse argumento em toda sua vida o mineiro, de Volta Grande, César Bernardo veio ao Amapá em 1974, com 22 anos de idade, através do Projeto Rondon, era acadêmico da Faculdade de Ciências Agrícolas/UFRRJ e aqui se radicou. Hoje com 65 anos, há 43 anos é amapaense, pois aqui se casou com a professora Consolação, pai de Tito, Fernando e Danilo, avô de Jéssica, Vili, Camilo, Letícia e Lorenzo. “”.