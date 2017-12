ARTIGO DO GATO

A corrupção intelectual está sendo diluída na educação, através do ensino, na informação enviesada construída pelos veículos de comunicação, pelos artistas que se pré-dispõe a emprestar seus rostos e fama para dar aso às campanhas de interesses inconfessáveis. Esses atores mostram de forma pedagógica o errado como certo e certo como errado de acordo com interesse das ideologias dominantes. Os conteúdos programáticos das disciplinas são conduzidos pelos professores de forma ideologizada e quem ouça discordar do prisma abordado são discriminados e colocados categoricamente de lado, e é tratado como um “alienígena”.

Essa corrupção intelectual fica evidenciada nos processos que deram origem ao capitalismo mundial. As escolas ensinam e ensinam com a certeza de que está construindo uma consciência crítica moldada aos interesses deles. Agem de forma deliberada, contam uma história que nos mostra sempre a superficialidade do conteúdo. A evolução brasileira de colônia a Reino Unidos, passando a Império, chegando à República com todas suas causas só nos uniformizou no desiderato dos interesses ocidentais. O grito de independência de D. Pedro I foi de fato um ato heroico? Abolição da escravidão foi de fato uma evolução humanitária da sociedade colonial brasileira? E a proclamação da República? Todos esses fatos estão diretamente atrelados com os acontecimentos da primeira Revolução Industrial, iniciada no primeiro quarto do Século XVIII que promoveu a evolução da manufatura para a industrialização usando novas tecnologias que permitiram uma nova estrutura com

ferrovias, energia a vapor (com base no carvão mineral), ferro e indústria têxtil. Com o capitalismo arrobando a porta das relações sociais, cabia negociar com sociedades escravocratas? Queriam mercados os novos ricos e o Brasil e todas as demais Américas eram os mercados e somos, com exceção da do Norte.