FIQUE INFORMADO

Nos últimos 16 anos, porém, a começar com o primeiro mandato do ex-presidente Lula, o assalto ao estado e a apropriação do patrimônio público por entes privados atingiu um nível de abrangência nunca antes visto, tornando-se de tal forma entranhado no tecido governamental, com tamanha repercussão em toda sociedade, que nos levou a pensar que o país estava irremediavelmente perdido.