ARTIGO DO REI

Não sou muito de acreditar em criaturas monstruosas e espíritos, mas quando nos deparamos com uma situação incontestável é difícil não crer. Lembro-me bem dessas estórias na minha infância, quando viajava com minha avó Minerva pelas águas do Rio Araguari, quando ia passar as férias escolar na Fazenda Santarém, propriedade dela e escutava antes de dormir algumas estórias de familiares, que as narravam para meter medo ou crendice nos mais jovens, fato que aquilo não me assustou em nada, mas fiquei curioso em ouvi-las até o final. A estória da Matinta Perera se confunde com a da “Rasga Mortalha”.