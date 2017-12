DE TUDO UM POUCO.

A proporção que seu crescimento físico aumenta ou se desenvolve, suas atitudes começam a receber ‘ ordens “ estranhas a sua condição, ainda impirica, de raciocínio, de logicidade, de cognição. É a chamada chegada da razão emocional que se lhe apresenta como autor direto de suas atitudes, isto é, é a iniciação do processo de “ escolhas “ do que precisa ou do que necessita.