Sendo os partidos políticos o canal de manifestação da soberania popular e com o crescimento desordenado da influência do poder econômico sobre os partidos políticos, tornou-se imperativo o controle deste abuso, pois, a persistir a fraca fiscalização, a infecção gerada pelo poder econômico na esfera partidária gera sérias adulterações e crises no processo eleitoral e democrático do país.

No Brasil não há candidatura avulsa, ou seja, para que alguém concorra a um cargo político mister que seja filiado a um partido político. É uma das condições de elegibilidade prevista na Constituição de 1988, art. 14, §3 º , inciso V. Mais sobre o assunto, Walter Costa Porto, no texto “Andrae, Hare, Baily, Assis Brasil, Borges – o longo caminho...". In Direito Eleitoral . Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 79-80.

Sérgio Sérvulo da Cunha, no livro O que é voto distrital, cit., p. 33, referindo-se ao abuso do poder econômico sobre os partidos, fez a seguinte reflexão: “No que diz respeito à influência do poder econômico é urgente o aperfeiçoamento do fundo partidário, já previsto na legislação eleitoral, a fim de que passe a operar efetivamente; os recursos para as campanhas eleitorais não podem continuar provindo exclusivamente ou em maior parte da indústria, do comércio e de empreiteiras de obras públicas; isso é ruim do ponto de vista eleitoral, porque desequilibra os candidatos; e é péssimo do ponto de vista administrativo e político porque subordina o poder público aos i nteresses dos financiadores.”.