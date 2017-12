Em uma análise denominada “Macro Regional", elaborado pelo banco Itaú S/A e divulgada em julho de 2015 sobre as

mesorregiões amapaenses, a do Sul do Amapá é a que possui a maior participação no PIB, respondendo por 92,6% do produto do Estado. Em termos de crescimento do PIB, a mesorregião do Sul do Amapá cresceu, em média, 5,2% no intervalo de 2006 a 2010, enquanto a do Norte do Amapá cresceu 4,9% no período.