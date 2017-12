Governador entrega viaturas e sanciona realinhamento salarial para servidores da Politec





Além dos cinco veículos entregues nesta quinta, outras três viaturas já haviam sido entregues em regime de urgência para equipar a Politec este ano









Da Editoria

O governo oficializou uma série de medidas que irão melhorar o atendimento à população e consolidar a política de valorização para servidores da Polícia Técnico-Científica (Politec). Na mesma solenidade, o governador Waldez Góes sancionou a lei que realinha os vencimentos e as carreiras de 69 servidores do órgão e entregou cinco novas viaturas para tornar mais rápida a ação de peritos na ocorrência de crimes. A cerimônia ocorreu na manhã da última quinta-feira, 21, no Palácio do Setentrião, sede central do governo amapaense.

Waldez Góes lembrou que outras três viaturas já haviam sido entregues em regime de urgência para equipar a Politec, somando um total de oito veículos técnicos com os cinco que foram entregues nesta quinta-feira. O investimento foi de R$ 405 mil. O governador ressaltou, ainda, que já autorizou os procedimentos para a compra de outros dois veículos específicos para as atividades de remoção.

Já o realinhamento salarial está previsto no projeto de lei que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Politec, nos artigos 1,2,3 e 4, atendendo a tabela de progressão funcional. O último reajuste havia sido concedido aos servidores em 2010, no segundo mandato do governador Waldez.

Para o presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais, Amaury Suzart, a sanção corrige distorções laborais dos peritos, que passam a ter mais garantias de progressão funcional. “Agora temos a garantia de que o profissional poderá alcançar o topo da carreira antes de se aposentar. Foram dois anos de negociações para chegar até esta conquista, que aconteceu em meio a uma grave crise econômica, por isso deve ser comemorada”, avaliou o sindicalista.

Suzart lembrou que o chefe do Executivo amapaense regulamentou a Lei dos Plantões, que tornou mais eficiente e atrativa a escala especial de serviço dos médicos legistas e peritos criminais.

O governador ressaltou que os investimentos para modernizar e dinamizar a perícia criminal no Estado também passam pela reestruturação de recursos humanos e citou o concurso público para novos médicos legistas, com 2 vagas para psiquiatra e 18 para médicos legistas. O certame está em andamento. Após as provas objetivas, que já foram realizadas, o governo aguarda o resultado para dar prosseguimento à contratação de 20 novos profissionais para a Politec.

Góes destacou que a condução baseada no diálogo com todas as categorias, dentro da Agenda do Servidor , e com os poderes constituídos, tem proporcionado os avanços alcançados pelo funcionalismo público na atual gestão. “A soma de todos estes fatores e benefícios empregados diretamente às categorias é que tem proporcionado um atendimento mais estruturado e eficiente à população. E não é somente com a Politec, nós vamos avançar em todas as categorias”, analisou o governador.